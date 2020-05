9,7 procent rijdt te snel tijdens coronamaatregelen Alexander Haezebrouck

01 mei 2020

17u25 1 Kortrijk Tijdens snelheidscontroles van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) reed 9,7 procent te snel. Het aantal overtreders neemt duidelijk opnieuw af nadat veel bestuurders zich niet meer aan de snelheid hielden in het begin van de coronamaatregelen.

De politie hield afgelopen dinsdag snelheidscontroles langs de Visserskaai in Kortrijk, de Izegemsestraat in Heule, de Brugsesteenweg in Kuurne en de Rijksweg in Lendelede. Het grootste aantal overtreders in vergelijking met de gecontroleerde bestuurders werden vastgesteld langs de Izegemsestraat in Heule. Daar reden zeven bestuurders sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. De politie controleerde 50 bestuurders, dat komt neer op 14 procent. Eén persoon raasde aan 86 kilometer per uur voorbij de flitscamera. Ook langs de Brugsesteenweg hield 13,8 procent zich niet aan de toegelaten 50 kilometer per uur. 83 bestuurders op 600 reden te snel, eén bestuurder scheurde aan 94 kilometer per uur voorbij de flitscamera. Langs de Rijksweg in Lendelede werd 9,3 procent van de bestuurders geflitst, langs de Visserskaai in Kortrijk was dat 4,1 procent.

