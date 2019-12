9.621 toeschouwers voor eerste internationale topveldrit in Kortrijk: “Heel mooi, maar zwaar parcours” Joyce Mesdag

30 november 2019

20u57 7 Kortrijk 9.621 toeschouwers. Zoveel mensen kwamen kijken naar de allereerste CAPS Urban Cross in Kortrijk. Een beetje een atypische veldcross, zo vlak buiten het centrum van de stad, maar het was net dat dat de toeschouwers leek te bekoren.

Het was soms een wat vreemd beeld, die veldrijders in bijna hartje Kortrijk. Maar de toeschouwers vonden het top. “Het is echt een mooi parcours”, zegt Freddy Beckaert uit Zwevegem. “Ik ben een crossliefhebber en ga geregeld naar wedstrijden kijken. Onder meer onze eigen veldcross in Otegem, natuurlijk. Het parcours hier is echt een mooie afwisseling tussen gras en modder en de weg. Maar het is ook een heel zwaar parcours, ik ben blij dat ik het niet moet doen, negen keer de bruggen op en af.” Gilbert Dequeker uit Bellegem sluit zich daarbij aan. “Ik ga zelf een vijftal keer per jaar naar wedstrijden kijken, en de organisatie van deze is echt dik in orde.”

Even verderop staan Michiel Dewaele en Daphné Herman uit Kuurne met zoontje Kobe Eli Iserbyt aan te moedigen. “Eli woont niet ver van bij ons”, vertelt Michiel. “In onze wijk organiseren enkele van onze kinderen een drink in december voor De Warmste Week. Kobe wil eigenlijk aanbellen bij Eli om hem te vragen naar onze drink te komen. ‘Ik ben naar jouw cross komen kijken, kom jij ook naar mijn drink?’, zoiets. Benieuwd of het zal pakken.”

Francois Oosterlynck en zoon Louis kwamen ook even de sfeer opsnuiven. “Wij wonen hier vlakbij. Een cross zo dicht in de buurt, dat mochten we niet missen. Of we geen last gehad hebben van de cross de voorbije dagen? Ach, dat valt allemaal best mee. Dat ze zo’n evenement naar onze stad hebben kunnen krijgen, is toch wel sterk.”

Schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is enorm tevreden met de 9.621 toeschouwers. “Daarnaast mogen we niet vergeten dat ook meer dan 700.000 mensen Kortrijk op televisie hebben gezien vanmiddag. Qua citymarketing kan dat tellen. Als stad hebben we daar nul euro voor moeten neertellen, omdat we de nodige sponsors hebben kunnen aanreiken die het kostenplaatje hebben gedragen.”

Beetje kritiek

Niet iedereen was even laaiend enthousiast over de cross. Zo waren er enkele handelaars die op sociale media hun ongenoegen uitten omdat hun zaak minder goed bereikbaar was door de wedstrijd. “Ik heb als schepen van Economie zeer zeker begrip voor hun mening”, zegt Vandendriessche. “We hebben daarom beslist dat we de Groeningebrug nooit nog gaan afsluiten op vrijdag. We gaan de organisatoren in de toekomst verplichten de laatste voorbereidingen te treffen tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag. Wat de bereikbaarheid van onze binnenstad betreft op zaterdag: ik ben zelf naar de winkelstraten gaan kijken en er was écht veel volk. Ik denk dus wat dat betreft dat het wel goed zit.”

Kortrijk heeft in elk geval de smaak te pakken. Er wordt volgende week meteen al met de onderhandelingen gestart om volgend jaar op 6 of 9 december een gelijkaardige wedstrijd te organiseren. “Er zijn momenteel twee spelers die een veldcross in onze stad willen organiseren: Golazo (die de cross dit jaar organiseerde, nvdr.) en Flanders Classics. “We gaan met hen beide aan tafel, volgende week al, om de sportliefhebber volgend jaar opnieuw een topcross te kunnen aanbieden in onze stad. En we willen er vroeg bij zijn. Met de wijzigingen in de kalender willen we immers zeker zijn dat er opnieuw toppers aan onze start kunnen verschijnen.”

Voor de sportliefhebbers: de wedstrijd werd gewonnen door... Mathieu van der Poel.