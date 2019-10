89-jarige automobilist terecht na afrijden slagboom parking LSI

03 oktober 2019

12u24

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 89-jarige automobilist moest zich donderdag voor de politierechter in Kortrijk verantwoorden omdat hij op 11 april 2018 de slagboom van een parking in Kortrijk afreed en daarna gewoon zijn weg verderzette.

Jozef G. reed over de Ronde van Vlaanderenbrug richting kluifrotonde maar nam de weg die toen in aanleg was naar de parking op het Nelson Mandelaplein. Hij was verrast toen de slagboom van de parking plots opdook. G. reed de slagboom af maar reed daarna gewoon verder. Het deed bij de politierechter de wenkbrauwen fronsen, vooral gelet op zijn leeftijd. Tegen 21 november moet de advocaat van Jozef G. een attest van een huisarts voorleggen waaruit blijkt dat hij wel degelijk nog altijd rijgeschikt is.