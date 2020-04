850 kilogram paaseieren naar rusthuizen: “Schenking van Delhaize en Milka” Peter Lanssens

10 april 2020

13u48 0 Kortrijk Delhaize België en Milka doen een schenking van bijna een ton paaseieren. Er is beslist om de 850 kilogram chocolade te verdelen onder alle 2.000 bewoners van de publieke woonzorgcentra in het werkgebied van de sociale intercommunale voor welzijnsbeleid (W13) en het CAW.

“Hun paasfeest wordt zo nog smaakvoller. En de extra attentie doet deugd in deze moeilijke periode rond Pasen (de rusthuizen zitten op slot door de coronacrisis, red.). We bedanken Delhaize en Milka van harte”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). De chocolade sorteren en verdelen in zakjes van 350 gram gebeurt in woonzorgcentrum Ter Melle in Heule. De zakjes worden aan woonzorgcentra bezorgd door het Zuid-West-Vlaams voedseldistributieplatform Food Act 13. Het gaat concreet over alle publieke woonzorgcentra in Menen, Harelbeke, Wielsbeke, Zwevegem, Wervik, Geluwe, Waregem, Wevelgem, Gullegem, Avelgem en Kortrijk.