80 uur werkstraf voor broers die derde broer sloegen en schopten Alexander Haezebrouck

23 december 2019

14u53 0 Kortrijk Twee broers uit Kortrijk zijn elk veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur omdat ze hun derde broer schopten, sloegen en vast bonden. Het slachtoffer is een man met psychiatrische problemen en zorgde voor onrust op straat.

Het incident deed zich voor op 6 oktober vorig jaar in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Een getuige zag hoe twee mannen sloegen en schopten op een andere man die op de grond lag. Nadien zag hij hoe ze hem naar binnen in een huis sleurden. Toen de politie ter plaatse kwam, vertelden de mannen doodleuk dat er niets aan de hand was, maar de agenten hoorden een man op de achtergrond kreunen van de pijn. Toen ze binnen gingen kijken, zagen ze dat een man vastgebonden lag in een kamer. De broers vertelden dat hun derde broer zware psychiatrische problemen heeft en in een psychose was. Ze ontkenden hem te hebben geslagen maar wel bruut naar binnen in huis te hebben genomen. Ook die dag belandde het slachtoffer in een psychose en zorgde voor onrust op straat door het verkeer te blokkeren en te schreeuwen naar iedereen die dichterbij kwam. De advocaat van de broers vroeg de vrijspraak en sprak over een noodsituatie waarbij ze enkel de veiligheid van hun broer en de maatschappij wilden verzekeren. De rechter ging daar niet volledig in mee en oordeelde dat de broers te agressief hebben gehandeld. Beiden moeten nu een werkstraf van 80 uur uitvoeren en een geldboete van 240 euro betalen.