8.000 plaatsen voor 428 vakantiekampen in Kortrijk: “Inschrijven kan nog” Peter Lanssens

15 juni 2020

17u04 2 Kortrijk Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen vanaf 1 juli de door de stad georganiseerde vakantiekampen opstarten in Kortrijk. Er zijn 428 kampen vol spel- en sportplezier, goed voor 8.000 plaatsen. Inschrijven kan nog.

Het aanbod, voor kinderen en jongeren van alle leeftijden, is even groot als andere jaren. Het omvat onder meer avontuurlijke indianen- of piratenkampen, watersportkampen zoals kajak en windsurfen of zeilen, creakampen waar naast sport vaardigheden worden ontwikkeld zoals muziek, koken of circustechnieken en traditionele sportkampen zoals omnisport, dans, balsport en turnen.

Alles gebeurt coronaproof. Ouders krijgen via mail persoonlijke info, want elke locatie vraagt om een eigen specifieke aanpak. Ook jeugdkampen, jeugdbewegingskampen met of zonder overnachting en speelpleinwerking Wasper vinden deze zomer plaats. Verder voorzien: themakampen BMX, step, skate, trash- en street art en kook-, crea-, juwelen- en danskampen in jeugdcentrum ‘Hangout’ Tranzit. Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie uitgezonderd de periode van Kortrijk Congé ook elke vrijdagnamiddag terecht in Tranzit op het Nelson Mandelaplein en de aanpalende spoorwegtuin voor graffiti spuiten, met drones leren vliegen, een Fortnite-tornooi, optredens,...

Inschrijven voor de vakantiekampen: www.vrijetijd.kortrijk.be. Info over het aanbod vakantiekampen: www.kortrijk.be/sportbrochures. Info over het aanbod van jeugdcentrum Tranzit: https://www.kortrijk.be/jctranzit/tranzit.