78-jarige man lichtgewond na dodehoekongeval aan Menenpoort VHS

18 november 2019

18u47 0 Kortrijk Een fietser heeft maandagvoormiddag bijzonder veel geluk gehad toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde aan de Menenpoort in Kortrijk. Het slachtoffer, een man van 78, raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond half tien op het kruispunt van de Meensesteenweg met de Meensestraat in Kortrijk, aan de Menenpoort. Een fietser werd er aangereden door een afslaande vrachtwagen van het bedrijf uit Harelbeke. De fietser bevond zich in de dode hoek waardoor hij niet zichtbaar was voor de chauffeur. De bestuurder van de tweewieler liep als bij wonder slechts lichte kwetsuren op. Hij werd voor verzorging naar het AZ Groeninge overgebracht. De vrachtwagenchauffeur was erg onder de indruk van het ongeval. De veertiger werd opgehaald door een collega. Een andere werknemer van het bedrijf kwam de vrachtwagen ophalen.