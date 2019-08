77-jarige voetgangster kritiek na botsing met fietser Alexander Haezebrouck

15 augustus 2019

11u41 1 Kortrijk Een 77-jarige voetgangster is woensdag rond 18.45 uur levensgevaarlijk gewond geraakt in de Groeningekaai in Kortrijk. De vrouw stak de straat over en werd aangereden door een fietser.

De 77-jarige vrouw wou de Groeningekaai oversteken met haar vuilniszakken. Ze lette wel op voor auto’s, maar hield geen rekening met een fietser die uit de andere richting kwam. Het kwam tot een harde botsing tussen de fietser en de 77-jarige vrouw, die zwaar ten val kwam. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ondertussen is de toestand van de vrouw al verbeterd, maar het is nog niet duidelijk of het levensgevaar al geweken is. Omdat de omstandigheden van het ongeval erg duidelijk zijn, stuurde het parket geen deskundige ter plaatse.