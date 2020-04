77.000 Kortrijkzanen eren coronahelden met vuur- en lichtspektakel op Sinksen Sinksenfeesten gaan live in de ether op radiofrequentie 92.2 FM Peter Lanssens

27 april 2020

11u17 15 Kortrijk Sinksen wijkt niet. Hét Kortrijkse feestweekend wordt in coronatijden tot bij alle mensen thuis gebracht. De feesten gaan live in de ether op radiofrequentie 92.2 FM, van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni. Opmerkelijk: er is zaterdagavond een uniek openingsspektakel waar de medewerking van àlle 77.000 Kortrijkzanen voor nodig is. Licht jullie huis op. Als ultiem eerbetoon aan alle coronahelden. “Toon in moeilijke tijden dat we de beste stad van Vlaanderen zijn”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Het wordt een Sinksen om nooit te vergeten. Misschien kan het ook andere organisatoren, zoals van de Gentse Feesten, op ideeën brengen.”

Er zijn voor het eerst sinds 1975 geen normale Sinksenfeesten in Kortrijk, door de coronacrisis. De gevolgen zijn groot. Geen ruim 200.000 bezoekers in de stad, geen concerten op feestpleinen, geen enkele horecazaak die open mag, noem maar op. Toch geven de organisatoren Sinksen dit jaar niet op. De jaarlijkse Kortrijkse hoogmis van het feestgedruis wijkt niet en wordt als ‘Sinksen20 in de wolken’ een speciale en historische editie.



Sinksen 2020 verspreidt zich op zaterdag 30 mei vanaf 22 uur als een lopend vuurtje door Kortrijk. Letterlijk. “Verzamel al jullie lichtjes, kaarsjes, fakkels, voor mijn part is dat de kerstverlichting van op zolder”, doet schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) een oproep. “Licht op 30 mei je huis op, met lichtjes aan je raam of voorgevel of in de voor- of achtertuin. Zo zetten alle inwoners samen Groot-Kortrijk in lichterlaaie. Als teken van hoop en om samen alle coronahelden met het uniek vuur- en lichtfestijn een mooi dankjewel te geven.”

Sinksenrommelveiling

“We filmen het spektakel door mobiele cameraploegen op pad te sturen. En drones en eventueel een helikopter in te zetten. Het heeft geen zin om op straat te komen. Volg het vuur- en lichtfestijn op www.sinksen.be en luister naar Radio Sinksen op de frequentie 92.2 FM. Zo mis je niets”, aldus Kelly Detavernier. “Samenscholingen zijn uiteraard niet toegelaten, ook tijdens Sinksen niet, de politie zal controleren”, zegt Vincent Van Quickenborne.



Ook uniek aan Sinksen in coronatijden is dat alle klassiekers van de feesten in een digitale verpakking gestopt worden. Zo wordt bijvoorbeeld de rommelmarkt nu de Sinksenrommelveiling. Selecteer thuis een rariteit die je graag aan de man wil brengen. Belangrijk detail: er moet een mooie anekdote aan vasthangen. Wie als verkoper een voorwerp wil indienen: doet dat via www.sinksen.be. Elke verkoper wordt nadien gecontacteerd met info over wanneer het voorwerp wordt opgehaald. De Sinksenrommelveiling zelf start op zondag 31 mei en loopt tot en met maandag 1 juni. De opbrengst gaat naar De Kier. Die Kortrijkse organisatie zet zich tegen kansarmoede in.

Kleur Groot-Kortrijk in

Er zijn nog meer leuke activiteiten. Zo wordt aan ouders en kinderen gevraagd om de stoep voor hun huis in te kleuren. Zodat elke straat in elke wijk kleur krijgt, met als thema ‘in de wolken’. Het resultaat van die ingekleurde stad en deelgemeenten wordt op zondag 31 mei in de namiddag vastgelegd met foto’s en filmpjes en vervolgens op www.sinksen.be getoond. Deel ook zelf je foto op sociale media, met als hashtag #sinksen20.

Ook leuk op www.sinksen.be is de quiz ‘de slimste deelgemeente van Kortrijk’. De vzw Ludiek organiseert in de week voor Sinksen al enkele online voorrondes, waarna op maandag 1 juni de apotheose volgt. Wie verdedigt vanuit zijn kot de trots van zijn of haar buurt en kroont zich tot het quiztalent van Kortrijk?

Concerten en dj-contest

Geen Sinksen zonder muziek. Er zijn prachtige concerten op til, via www.sinksen.be. Hou de programmatie in de gaten. Verder slaan muziekcentrum Track en jeugdcentrum Tranzit de handen in elkaar met een dj@home contest. Kortrijkse dj’s tussen 12 en 26 jaar uploaden een set van 15 tot 20 minuutjes op YouTube en mailen de link van hun video naar info@muziekcentrumtrack.be. Een set inzenden kan tot 15 mei om 16 uur. Daarna maakt een jury met dj’s Santy, 2kg hoofdvlees en SNS een top drie bekend. Die draaien dan hun set digitaal op Sinksen.

Eveneens ondenkbaar: een Sinksen zonder Kortrijk Loopt. De uitdaging is om 8.500 loop- en wandelkilometers te verzamelen in het Sinksenweekend. Registreer je vanaf 26 mei op www.keepmoving.eu voor de 5 of 11 kilometer of de afstand die je zelf wil. Ook KV Kortrijk lanceert trouwens een uitdaging: vul het Guldensporenstadion virtueel. Gevolgd door een unieke voetbalbeleving op zondag 31 mei.



Smakelijke Sinksenpakketten

Geen Sinksen zonder hapjes en drankjes, al is dat deze keer wel noodgedwongen in uw kot. Kortrijkse horecazaken zijn smakelijke Sinksenpakketten aan het samenstellen. Die je zal kunnen bestellen op www.sinksen.be. Zo lang de voorraad strekt. De chef-koks onder ons kunnen bovendien een authentiek Kortrijks recept thuis uitproberen. Er wordt later meer info verspreid, ook via sociale media en stadsmagazine.

Tot slot: om Radio Sinksen te doen slagen, er wordt 54 uur non-stop radio gemaakt via 92.2 FM, zoeken de stad en medialab Quindo naar presentatoren en journalisten. Want mobiele reporters zullen van deur tot deur gaan. Wie zin heeft om mee te werken aan Radio Sinksen, stuurt voor 11 mei een fragment van maximum 1 minuut met zijn of haar beste presentatieskills door naar info@quindo.be.