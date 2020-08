75-jarige man pleegt vluchtmisdrijf na ongeval in ondergrondse parking VHS

11 augustus 2020

16u25 2 Kortrijk Ondanks de aanwezigheid van veiligheidscamera’s en een getuige die zegt dat hij de botsing zeker moet gevoeld hebben, ontkent een 75-jarige man uit Kortrijk dat hij een ongeval veroorzaakte. De rechter gaf hem een rijverbod van 15 dagen en een boete van 800 euro.

J.P. (75) en zijn echtgenote trokken vorig jaar naar het Kortrijkse stadscentrum en parkeerden hun wagen ondergronds, in de parking van de Veemarkt. Bij het wegrijden, botste P. tijdens het manoeuvreren tegen een geparkeerde wagen. Toch vervolgde de man op leeftijd gewoon zijn weg. Een getuige verklaartde nadien dat de automobilist de aanrijding zeker gevoeld moet hebben. Ook camerabeelden wijzen in die richting. Maar toen de man later door de politie ondervraagd werd over het ongeval, zegt hij zich niets te herinneren. “Meer zelfs, ik val compleet uit de lucht”, zei de man tegen de politie.” Onvoldoende om tot een vrijspraak te komen. De man moet z’n auto 15 dagen aan de kant laten staan en moet een boete betalen.