726 zonnepanelen op Kortrijk Weide wekken volgende week al stroom op Joyce Mesdag

20 september 2019

17u09 0 Kortrijk Op het dak van de loods op Kortrijk Weide werden 726 zonnepanelen geïnstalleerd. Vanaf volgende week wekken ze energie op voor 60 Kortrijkse gezinnen.

In het kader van een coöperatief project worden meer dan 3.500 zonnepanelen geïnstalleerd op de stadsgebouwen in Kortrijk. De eerste 710 zonnepanelen werden op het dak van het erfgoeddepot gelegd en in juni al in gebruik genomen, waardoor het gebouw voorziet in z’n eigen energiebehoefte. “We blijven inzetten op energie-neutrale gebouwen en willen tegen 2030 energieautonoom zijn”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “In oktober is het muziekcentrum aan de beurt, waar 320 zonnepanelen komen, goed voor het stroomverbruik van 27 Kortrijkse gezinnen.”

Wie graag z'n steentje wil bijdragen aan de Kortrijkse klimaattransitie, kan aandelen kopen bij BeauVent om het zonneproject te realiseren. Deze leveren een rendement tot maximum 6 procent op. Vanaf woensdag 26 september, 9 uur is het mogelijk om tot 5 aandelen van 250 euro aan te schaffen. Maar de stad gaat nog verder. “Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om kleine windmolens te plaatsen op stadsgebouwen. Daarnaast focust het energieplan ook op renovatie van stookplaatsen, het vervangen van gewone verlichting naar led en het opvangen van water”, gaat de schepen verder. Meer informatie over zonnedelen op www.kortrijk.be/zonnedelen.