726 panelen op Kortrijk Weide wekken volgende week al stroom op Joyce Mesdag

20 september 2019

17u09 0

Op het dak van de loods op Kortrijk Weide werden 726 zonnepanelen geïnstalleerd. Vanaf volgende week wekken ze energie op voor 60 Kortrijkse gezinnen.

In het kader van een coöperatief project worden meer dan 3500 zonnepanelen geïnstalleerd op de stadsgebouwen in Kortrijk. Dit komt overeen het een jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 270 gezinnen.

De eerste 710 zonnepanelen werden op het dak van het erfgoeddepot gelegd en in juni al in gebruik genomen. De tweede installatie ligt dus op het dak van Kortrijk Weide, goed voor 726 zonnepanelen. Vanaf volgende week wekken ze energie op voor 60 Kortrijkse gezinnen.

“De installatie op Kortrijk Weide past in het Kortrijkse energieplan en is een onderdeel van het zonnedelen dat vorig jaar al werd gelanceerd”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “ We blijven inzetten op energie-neutrale gebouwen en willen tegen 2030 energie autonoom zijn met de stad . Zo wekt het erfgoeddepot overdag al zijn benodigde energie zelf op.”

In oktober is het muziekcentrum aan de beurt waar 320 zonnepanelen komen, goed voor het stroomverbruik van 27 Kortrijkse gezinnen.

“De stad denkt niet alleen aan zonnepanelen, zo wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om kleine windmolens te plaatsen op stadsgebouwen. Daarnaast focust het energieplan ook op renovatie van stookplaatsen, vervangen van gewone verlichting naar led en het opvangen van water.

We kijken met een open blik naar de vele ontwikkelingen op vlak van groene energie. Zo onderzoeken we op dit moment speciale windmolens die we kunnen plaatsen op daken die niet geschikt zijn voor zonnepanelen.”