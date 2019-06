700 bezoekers proeven van 11 West-Vlaamse gins op eerste Gin- en Foodtruckfestival: “En volgend jaar nog meer gins” Joyce Mesdag

16 juni 2019

11u09 0 Kortrijk De eerste editie van het Gin- en Foodtruckfestival in Kortrijk heeft zo’n 700 bezoekers naar de site Bolwerk gelokt. Het festival, waar je van 11 West-Vlaamse gins kon proeven, was in amper zes weken tijd al uitverkocht.

“Je krijgt eigenlijk niet zoveel kansen om je ginverhaal tot bij de consument te brengen”, zegt Thomas Geers van Albatross. “Daarom waren we er dan ook graag bij vandaag.” Sharon Norman en Ivania Van Parys uit Izegem en Roeselare probeerden even een gincombinatie uit met de likeurdrank Albatross. “We drinken graag gin en in onze familie zitten wel enkele ginliefhebbers. Daarom hebben we gewoon een familiebijeenkomst georganiseerd op dit festival.”

Even verderop had Pascal De Borggrave een ginstand om zijn nieuwe ‘Vlasgin’ voor te stellen, op basis van lijnzaad. “Het is een ideale manier om een nieuwe gin aan het ruime publiek voor te stellen.”

Het succes van deze editie doet smaken naar meer. “Er komt zéker een tweede editie”, zegt Wes Claeys. “We denken eraan die iets groter te maken, met 15 ginstanden in plaats van 11 en een maximum van 1.000 bezoekers in plaats van 700. Er zijn zeker West-Vlaamse gins genoeg, want nu al hebben we ginbedrijfjes moeten teleurstellen. En aangezien we nu in zes weken uitverkocht waren, rekenen we erop dat we ook wel 1.000 tickets vlot zullen verkopen.”