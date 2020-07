700.000 euro voor studie verder verlaging Leieboorden en vernieuwing Leiebrug Joyce Mesdag

06 juli 2020

22u56 0 Kortrijk De stad Kortrijk maakt ongeveer 700.000 euro vrij voor een studie in het kader van de doortrekking van de verlaagde Leieboorden en de vernieuwing van de Leiebrug op de Oude Leie.

De stad wil de leieboorden van de Dolfijnkaai, Kasteelkaai en de Vismarkt verlagen, net zoals nu al gebeurd is tussen de Leiebrug en de Broeltorens. Daarnaast zal de Vlaamse Waterweg ook de Leiebrug vernieuwen.

“We willen plaats maken voor terrasjes, ruimte creëren waar burgers heerlijk kunnen zitten, waar water en groen elkaar ontmoeten”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Langs het water ligt de focus op pleziervaart en waterbeleving, we denken aan platformen en pontons. Op termijn komt er een groene wandel- en fietsboulevard van Buda Beach en de Broeltorens tot aan Kortrijk Weide. We maken nu budget vrij voor een studie, we plannen de werken in 2022 en 2023. Alles moet klaar zijn tegen 2024. Tussen 2024 en 2030 bouwen we dan een nieuwe bibliotheek op de tip van het Buda-eiland.”