7 procent meer fietsers in 2019 in vergelijking met 2018 Joyce Mesdag

03 januari 2020

17u20 0 Kortrijk Het aantal fietsers in Kortrijk blijft stijgen. In vergelijking met 2018 steeg het aantal fietsers vorig jaar met zeven procent.

Sinds eind september 2017 registreert een fietstelpaal alle fietsers in de Budastraat. “In 2019 werden 1.100.160 fietsers geteld. Dat is een gemiddelde van 3.014 per dag”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “In vergelijking met 2018 is dat een stijging van 75.513 fietsers of 7,37 procent. Hoe meer mensen met de fiets naar de stad komen, hoe meer plaats er is voor wie niet anders kan dan met de wagen komen. Bovendien biedt fietsen alleen maar voordelen. Het is goed voor het milieu, goed voor de gezondheid en goed voor de portefeuille. Als we wat verder terug in de tijd gaan, kunnen we een nog grotere stijging optekenen. In de laatste drie maanden van 2017 werden 204.416 fietsers geteld. In de laatste drie maanden van 2019 telden we 263.738 fietsers. Dat is een toename van 29 procent in drie jaar.”