7 CD&V-kandidaat-voorzitters houden debat in Kortrijk: “Kom ook naar expositie Landscapes” Peter Lanssens

07 november 2019

08u28 0 Kortrijk De zeven kandidaat-voorzitters van CD&V komen vandaag naar Kortrijk. Ze houden om 19.30 uur een debat in de Budafabriek, met politicoloog Nicolas Bouteca als moderator. Het sein voor schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) om de zeven kandidaat-voorzitters vooraf uit te nodigen voor een opmerkelijke rondleiding.

Sammy Mahdi, Katrien Partyka, Raf Terwingen, Vincent van Peteghem, Christophe Vermeulen, Joachim Coens en Walter De Donder zijn welkom op Landscapes 2.0 in Kortrijk. “Nooit eerder bezochten zeven kandidaat-voorzitters onze stad”, vertelt Axel Ronse. “Voorafgaand aan het debat wil ik hen laten proeven van wat Kortrijk aan cultuur te bieden heeft. Landscapes is een unieke expositie. Ze brengt de manier waarop we landschappen weergeven in beeld: van meesters als Roeland Savery tot gaming studenten aan de hogeschool Howest. Landscapes verbindt niet voor de hand liggende contexten met elkaar: de wereld van historisch erfgoed met die van gaming. Ik ben er zeker van dat een bezoek de zeven kandidaat-voorzitters zal inspireren. En alle steun voor de kandidatuur van Kortrijk als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 is welkom”, aldus Axel Ronse.

Landscapes 2.0 loopt tot 15 december en bevindt zich op tal van locaties in Kortrijk zoals de Groeningeabdij, Broelkaai 6 en de Paardenstallen. Wie meer info wil over de expo: klik hier.