7 bewoners besmet in Kortrijkse woonzorgcentra: “Sint-Jozef krijgt afgesloten corona-afdeling” Peter Lanssens

29 maart 2020

19u48 0 Kortrijk Er zijn momenteel 7 van de 460 bewoners van de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk met corona besmet. Het gaat over senioren die effectief getest zijn. Om én bewoners én zorgverleners maximaal te kunnen beschermen en een escalatie te voorkomen, opent er komende week een afgesloten Covid-19 afdeling in woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk.

De afgesloten Covid-19 afdeling telt 25 kamers. “Om bewoners met corona er samen op te vangen, zodat ze onmogelijk nog in contact komen met de andere senioren. Indien de betrokken bewoners te ziek zijn, worden ze uiteraard doorgestuurd naar het ziekenhuis AZ Groeninge”, zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (sp.a). “We vermijden zo dat ze anderen besmetten. En we nemen zo ook onze zorgverleners in bescherming. Waarvan er momenteel al vier uitgevallen zijn, met symptomen die op corona wijzen. We stuurden die zorgverleners meteen naar huis, om uit te zieken. De zorgverleners die straks de afgesloten Covid-19 afdeling bemannen, worden uiteraard extra beschermd. We nemen geen enkel risico”, aldus Philippe De Coene. Zorg Kortrijk omvat vijf woonzorgcentra: Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Sint-Jozef in Kortrijk en Ter Melle in Heule.