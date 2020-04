66 kinesisten willen vrijwillig Covid-19 patiënten helpen: “Ook voor ons eindelijk mondmaskers” Peter Lanssens

07 april 2020

11u07 14 Kortrijk 3.125 kinesisten in Vlaanderen, in onze regio zijn dat er welgeteld 66, staan vrijwillig klaar om Covid-19 patiënten te helpen. Want wie corona overwon, heeft nadien vaak nog kinesitherapie nodig. Om bijvoorbeeld de longen weer meer open te zetten en verder te herstellen. “Gelukkig zijn er nu ook voor kinesisten noodpakketten met mondmaskers”, zegt kinesist Bert Evens uit Kortrijk.

Kinesisten vallen niet onder de verplichte sluiting van de federale overheid. Omdat ze de meest dringende patiënten blijven helpen. De hulp van kinesisten is in tijden van corona meer dan nodig. Zo gaat Covid-19 vaak gepaard met grote schade aan de longen. Dan is er vaak respiratoire kinesitherapie vereist.

Gespecialiseerde kinesisten leren ademhalingstechnieken aan, zodat er weer meer zuurstof in de longen komt. Pas dan kunnen patiënten volledig genezen. Er kan ook kine nodig zijn om bewegingsangst weg te werken. Wie Covid-19 had, vreest soms om door te bewegen weer kortademig te worden. Kinesist Bert Evens

“Kort uitgelegd: zo’n gespecialiseerde kinesisten leren ademhalingstechnieken aan, zodat er weer meer zuurstof in de longen komt”, legt Bert Evens uit. “Pas dan kunnen patiënten volledig genezen. Er is soms ook kine nodig om bewegingsangst weg te werken. Want wie Covid-19 had, vreest nadien soms om door te bewegen weer kortademig te worden. Kinesisten leren ze weer hoe te bewegen.”

Zorghotel

“Er meldden zich in de regio van Kortrijk, Waregem en Menen 66 kinesisten vrijwillig aan. Om ingezet te worden in woonzorgcentra en schakelzorgcentra”, vervolgt Bert Evens. Ook Kortrijk heeft zo’n schakelzorgcentrum of zorghotel, in gewezen woonzorgcentrum Lichtendal in de Sint-Denijseweg op ’t Hoge. Het centrum is klaar om te openen. Het is een tussenstation. Voor patiënten die nog zorg nodig hebben na een ontslag uit het ziekenhuis. En voor besmette mensen die symptomen hebben, maar (nog) niet naar AZ Groeninge moeten.

We hebben écht bescherming nodig. Want wij kinesisten kunnen de regels rond ‘social distancing’ natuurlijk onmogelijk naleven. Kinesist Bert Evens

Veilig

De kinesisten moeten wel veilig kunnen werken. Zodat ook hun eigen gezondheid niet in gevaar komt. “We hebben écht bescherming nodig”, vertelt Bert Evens. “Want kinesisten kunnen de regels rond ‘social distancing’ onmogelijk naleven. Beroepsvereniging kinesitherapie Axxon en de Kortrijkse Vlaskine Kring zetten de voorbije dagen met succes druk. Want er zijn nu onder meer ook voor kinesisten, tandartsen en podologen toch noodpakketten met mondmaskers.” Geregeld door de provincie en de sociale intercommunale voor welzijnsbeleid (W13). “We prijzen alle betrokkenen voor het harde werk”, aldus Bert Evens. Die maandag zelf een noodpakket met 20 mondmaskers oppikte in het als triagecentrum ingerichte dienstencentrum De Zonnewijzer.

Teleconsulaties

De Vlaamse overheid besliste trouwens om ook kinepraktijken een compensatiepremie van 3.000 euro te geven. Want er zijn in coronatijden wel geen gewone behandelingen mogelijk. “Waardoor twee op drie privépraktijken dicht is en verlies lijdt”, zegt Bert Evens, die een kinepraktijk op de Pottelberg in Kortrijk heeft. “Al houden we in overleg met het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) wel teleconsultaties. Om toch basisoefeningen door te blijven geven.”