630 leerlingen even geëvacueerd na brand in keuken Lyceum O.L.V. van Vlaanderen Lieven Samyn

08 oktober 2019

13u13 0 Kortrijk In Kortrijk zijn dinsdagmiddag 630 leerlingen van het Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen even geëvacueerd. Dat gebeurde na een brand in de keuken. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt.

Rond 11.45 uur ontstond in de keuken van de school in de Beverlaai in Kortrijk brand aan een friteuse. “Er was vuur en rookontwikkeling”, aldus directrice Franceska Verhenne. “Het personeel slaagde er met brandblusapparaten en branddekens niet in het vuur onder controle te krijgen. De brandweer snelde ter plaatse en kon wél vlug de brand blussen.” Ondertussen was het brandalarm in de school in werking getreden waardoor 630 leerlingen van het eerste tot zesde middelbaar eerst naar de speelplaats, later naar de sporthal geëvacueerd werden. Eén leerling werd onwel en moest met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden. Zijn toestand is stabiel. “In de sporthal gaf ik een woordje uitleg”, vervolgt de directrice. “Ook toen de leerlingen opnieuw naar hun klas mochten deden de leerkrachten de uitleg nog eens in kleinere groepjes.”

De brand had wel gevolgen voor het warme middagmaal van de leerlingen. “Uitzonderlijk kregen de vijfde- en zesdejaars de toelating om buitenschools een middagmaal te zoeken”, aldus Franceska Verhenne. “De warme maaltijden – frietjes met gehaktballen – werden eerst aan de leerlingen van de lagere afdeling geserveerd. De hotelschool van onze Rhizoschool schoot ter hulp met broodjes voor de anderen. Uiteindelijk is de evacuatie heel goed verlopen. De brandweeroefeningen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. En de brandweer was snel ter plaatse en hielp ons met deskundige raad en advies.” De leerlingen kregen van de schooldirectie ook de toelating om de ouders te contacteren en gerust te stellen.