600 boules de Berlin voor personeel AZ Groeninge Joyce Mesdag

07 mei 2020

13u59 9 Kortrijk De personeelsleden van ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk kunnen vandaag genieten van een lekkernij van bakkerij Hoornaert. De zaakvoerders wilden hen met boules de Berlin bedanken voor de extra inspanning die ze leveren in deze coronacrisis.

“We wilden al van dag één iets speciaals doen voor hen, maar omdat er zo veel initiatieven waren, hebben we nog een beetje afgewacht”, zeggen Chantal en Anthony Hoornaert. Anthony vormt intussen de vierde generatie Hoonaert, in de bakkerij die in 1927 werd opgericht. “We zijn ondanks de coronacrisis geen enkele dag dicht geweest, en hebben onze openingsuren niet aangepast. We willen onze klanten niet in de kou laten staan. Hopelijk kunnen we ook in het ziekenhuis ons steentje bijdragen op deze manier.”

Er werden in totaal 600 boules de Berlin geleverd.