58 euro boete voor 20 fietsers zonder licht op ‘t Hoge LSI

21 november 2019

14u39

Bron: LSI 0 Kortrijk Langs de Doorniksesteenweg op ’t Hoge in Kortrijk zijn woensdagavond 20 fietsers die niet in orde waren met hun fietsverlichting betrapt door de politie van de zone Vlas. Eén voor één moesten ze een boete van 58 euro betalen.

Tijdens deze donkere maanden voert de politiezone Vlas zowel ‘s morgens als ‘s avonds extra fietslichtcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. “Naast de beoogde doelgroep van scholieren en studenten kan sowieso iedereen die zonder fietsverlichting rijdt een boete krijgen, het ganse jaar door en ook in het weekend”, aldus de zone Vlas. “Een fietser zonder verlichting is voor autobestuurders heel slecht zichtbaar, met alle risico’s van dien.”