56 auto’s maar ook ICT-materiaal, schoonheidsproducten en cash geld in beslag genomen bij illegale handelaar VHS

05 september 2019

17u23 0 Kortrijk Bij een inval op het terrein van een autohandelaar langs de Torkonjestraat in Aalbeke heeft de politie dinsdag 56 voertuigen in beslag genomen. Twee auto’s bleken gestolen. De zaakvoerder was met geen enkele formaliteit in orde om handel te drijven. Op z’n terrein werd ook iemand aangetroffen die illegaal in het land verbleef.

De inval kwam er op vraag van het parket en nam vele uren in beslag. Op het vrij goed afgeschermd terrein van de handelaar, vlakbij het tracé van de E17 boven de Torkonjestraat, stonden tientallen auto’s die één voor één geïnventariseerd werden. De lijst klokte af op 56. Twee van de voertuigen stonden geseind als gestolen. In het huis van de handelaar, waar ook minstens diens moeder en enkele kinderen verblijven, werden ook voorraden ICT-materiaal en schoonheidsproducten aan die duidelijk niet voor eigen gebruik bestemd waren. Bij de inval werd ook een som cash geld in beslag genomen.

Met niks in orde

Eén iemand van de aanwezigen verbleef illegaal in ons land en werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit onderzoek blijkt dat de autohandelaar zijn laars lapt aan alle formaliteiten waaraan hij moet voldoen om zijn zaak te runnen. Ook op het vlak van milieu werd een aantal inbreuken vastgesteld. De autohandelaar werd niet aangehouden maar zal zich later wel voor de rechtbank moeten verantwoorden. “Het klopt niet dat er 56 wagens in beslag werden genomen”, zegt de man. “Maar verder wil ik er geen commentaar over kwijt. Hier moet geen ruchtbaarheid aan gegeven worden.”