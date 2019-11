50 uren werkstraf voor stelende triatleet LSI

18 november 2019

13u36

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 49-jarige triatleet uit Laarne die tijdens de triatlon van Kortrijk op 16 juni twee fietscomputers van mede-atleten stal uit de wisselzone moet van de rechter een werkstraf van 50 uren uitvoeren.

Dankzij camerabeelden die ook de beveiligde wisselzone met geparkeerde fietsen in de gaten hielden, kon Peter V. geïdentificeerd worden. Op de beelden was te zien hoe de triatleet met nummer 338 na de wedstrijd plots zijn hand op de fietscomputer op de fiets van een andere deelnemer legde en daarna knielde om zogezegd zijn veters te knopen. Ondertussen was de fietscomputer verdwenen. Bij een huiszoeking in Laarne vond de politie twee gestolen fietscomputers. Volgens de openbare aanklager was Peter V. gefrustreerd omdat hij eerder zelf al slachtoffer werd van diefstal.