5.000 Kortrijkse moslims klaar voor moeilijkste ramadan ooit: “Spreek niet af, blijf binnen je gezin” Peter Lanssens

23 april 2020

12u13 3 Kortrijk Kortrijk telt zo’n 5.000 moslims. Die staan door de coronamaatregelen voor hun moeilijkste ramadan ooit. “Spreek niet af met buren, vrienden en familie, blijf binnen je eigen gezin”, zegt woordvoerder Yassin El Attar. Behoeftigen kunnen wellicht geen iftarmaaltijden afhalen aan de moskee. Er wordt naar een oplossing gezocht, in overleg ook met de stad Kortrijk en de politie.

De ramadan vat dit jaar op vrijdag 24 april aan. De traditie van de ramadan schrijft voor dat behoeftigen iftarmaaltijden afhalen. In Kortrijk gebeurt dat normaal in moskee Atakwa in de Stasegemsestraat. Het gaat over zo’n vijftig minderbedeelden. Maar er is discussie over die aanpak, in coronatijden. “Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid zegt dat het mag omdat het om liefdadigheid gaat”, legt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) uit. “Maar een ministerieel besluit van de federale overheid omschrijft het als afhaalmaaltijden. Dat mag enkel via restaurants. Er is dus onduidelijkheid”, aldus Van Quickenborne.

Geen leveringen aan huis

Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch maakte er maandagavond een punt van op de digitale gemeenteraad: “Restaurants mogen zich reorganiseren voor afhaalmaaltijden, voor gebedshuizen is dat niet wettelijk geregeld. Het geeft ook aanleiding tot samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen. Het afhaalpunt in de moskee moet verboden worden. De politie moet optreden”, benadrukt Wouter Vermeersch.

“Er was eerst een piste om de iftarmaaltijden deze keer aan huis te leveren”, zegt gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester). “Maar sluitend is dat niet, zeker niet wat daklozen betreft. Want die hebben geen thuis. En wie behoeftig is, hangt dat niet graag aan de grote klok. We zoeken nu naar een andere oplossing en rekenen ook op een verdere toelichting, via de Nationale Veiligheidsraad. We kunnen nog even wachten.”

Moslims zijn verstandig genoeg om zich aan de regels te houden en aan de verleiding te weerstaan om elkaar op te zoeken. Ze aanvaarden het. Woordvoerder Yassin El Attar

Imam zet Facebook in

De moslimgemeenschap neemt, los van de discussie over de iftarmaaltijden voor behoeftigen, al een pak maatregelen om de ramadan in lijn met de coronamaatregelen te laten verlopen. Zo mag het nuttigen van maaltijden na zonsondergang enkel binnen de kring van het eigen gezin. “Dat doe je dus enkel met de mensen met wie je onder één dak samenwoont”, zegt Yassin El Attar. “Spreek zeker niet met buren, vrienden of andere familie af. Publieke iftars zijn verboden. Of dat zal lukken? Moslims zijn verstandig en wijs genoeg om zich aan de regels te houden en aan de verleiding te weerstaan om elkaar op te zoeken. Ze aanvaarden het zonder gemor. Het is dan ook niet enkel een Kortrijks probleem. Dezelfde maatregelen worden wereldwijd genomen, zoals in Marokko ook.”

“We hebben wel religieuze noden”, vertelt Yassin El Attar. “Imam Charif Slimani zal daarom preken en lezingen via de Facebookpagina van de islamitische en culturele vereniging Atakwa Kortrijk verspreiden”, aldus Yassin El Attar. Imam Charif Slimani postte al een filmpje, waarin hij oproept om de coronamaatregelen te volgen. “Het niet volgen van de maatregelen brengt ons leven en dat van anderen in gevaar”, zegt de imam in het filmpje.

Suikerfeest

“Er vinden geen gebeden plaats in de moskee. Alle gezelschappen en bijeenkomsten met mensen, die niet op hetzelfde adres wonen, zijn verboden. Bezoek geen familie, ook de ouders en opa’s en oma’s niet. Bel hen, om toch de familiebanden te behouden. Hou altijd anderhalve meter afstand tussen elkaar. En geef zeker geen hand, ook tijdens het Suikerfeest niet. Het Taraweeh-gebed tijdens de ramadan kan niet in de moskee gebeuren, maar wel thuis. Verzacht je stem, zodat buurtbewoners niet gestoord worden. Hou altijd rekening met je buren”, aldus de imam in het filmpje. Tot slot: over hoe het Suikerfeest binnen zowat een maand kan georganiseerd worden, is er nog geen duidelijkheid. Het hangt af van in welke mate de coronamaatregelen tegen dan versoepeld zijn. Maar dat het deze keer sowieso geen normaal Suikerfeest zal worden voor de moslimgemeenschap, staat nu al vast.



