48 senioren vieren valentijn in woon- en zorghotel Heilig Hart: “Nog véél liefde voor elkaar” Peter Lanssens

13 februari 2020

15u34 3

Valentijn wordt niet enkel door jonge geliefden gevierd. Kijk naar woon- en zorghotel Heilig Hart in de Budastraat in Kortrijk, waar 24 koppeltjes donderdagnamiddag de ‘Dag van de Liefde’ vierden. De senioren genoten van een ijstaart met hartjes, gebak, chocomousse en een stevige cognac of Amaretto. Accordeonist Marino Punk zorgde met een streepje muziek voor de juiste amoureuze sfeer. “Er werden toch wel veel kusjes uitgedeeld hoor”, zegt Frederik Vlaminck, die de verantwoordelijke animatie is in Heilig Hart. “Onze koppels komen hier heel goed overeen. Ze zitten vol liefde voor elkaar, ook al zijn ze al vele jaren samen. De sfeer was heel gezellig en warm.”