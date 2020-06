450 jeugdverenigingen gaan veilig op kamp met 1.983 hygiënepakketten: “99.150 mondmaskers” Peter Lanssens

25 juni 2020

15u53 0 Kortrijk Het verdelen van 1.983 hygiënepakketten voor meer dan 450 jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen is gestart in Xpo. Want Kortrijk neemt voor Zuid-West-Vlaanderen de logistieke organisatie op zich. Wie de pakketten correct gebruikt, garandeert coronaveiligheid tijdens de zomerkampen en -werkingen.

Dankzij een donatie van Colruyt Laagste Prijzen en het Vlaams departement Jeugd vinden 15.600 hygiënepakketten de weg naar jeugdkampen in Vlaanderen.

De vraag is enorm. Een eerste voorraad van 10.000 pakketten was op twee uur tijd gereserveerd. Ook de tweede voorraad is nu gereserveerd. Lokale besturen staan voor de verdeling in. In Zuid-West-Vlaanderen is de stad Kortrijk gastheer, samen met Kortrijk Xpo. De pakketten worden donderdag en vrijdag opgehaald in Xpo. Cijfers tonen aan dat het een logistieke krachttoer is. 1.983 hygiënepakketten: dat zijn 65 palletten producten, 99.150 mondmaskers, 7.932 liter allesreiniger, 4.968 liter handzeep, 1.983 liter handontsmetting, 892.350 papieren zakdoekjes en 1.090.650 meter papieren poetsrol.

In elk hygiënepakket zitten 50 beschermende mondmaskers, 5 flessen vloeibare zeep, 1 fles handontsmettingsgel van 1 liter, 3 dozen zakdoekjes, 3 sprays met allesreiniger, 2 kaar 275 meter papier op een poetsrol en 1 grote fles allesreiniger. Het project is in Vlaanderen uitgerold door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en Vlaams expertisecentrum voor Jeugdwerk De Ambrassade. “De hygiënepakketten, een welgekomen ondersteuning, passen binnen ons eigen lokaal relanceplan De Weg uit de Crisis”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a). “Zo worden onze jeugdverenigingen aanvullend ondersteund met een verhoogde kamptoelage en een uitbetaling van alle werkingstoelagen en samenwerkingsovereenkomsten voor het jaar 2020.”