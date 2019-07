42 graden op Grote Markt: Kortrijk wil groendaken laten verplichten Peter Lanssens

25 juli 2019

19u46 31 Kortrijk Het was donderdagnamiddag 42 graden op de Grote Markt in Kortrijk. Historisch warm en het sein voor een opmerkelijke uitspraak: “We gaan vanaf het najaar groendaken laten verplichten”, zegt waarnemend burgemeester Wout Maddens (Team Burgemeester). Het is bewezen dat groendaken een koelingseffect hebben.

Voor u het nóg warmer krijgt door de opmerkelijke uitspraak: het is natuurlijk niet zo dat de eigenaars van àlle woongelegenheden in Groot-Kortrijk nu manu militari in een groendak moeten investeren. “We willen het laten verplichten op nieuwe gebouwen, waar dat technisch mogelijk is”, zegt Wout Maddens, die ook schepen van Wonen is. “We onderzoeken op welke wijze we de vergroening van daken in de vernieuwde stedelijke bouwverordening kunnen opnemen.” Maatregelen dringen zich sowieso op om steden hittebestendig te maken. Want steden zijn vaak hitte-eilanden omdat beton en asfalt warmte sneller en langer vasthouden. Kwalitatieve groendaken zijn een buffer. Ze hebben door hun grote bladmassa zelfs meer koelingskracht dan straatbomen of geveltuinen.

Premie tot 500 euro

Kortrijkzaan en landschapsarchitect Denis Dujardin benadrukt dat vooral retentiedaken voor een enorme afkoeling zorgen. Dat zijn daken waarbij het regenwater op het dak wordt opgevangen, als bron voor de tuinen. “Ze hebben zo een nog hoger koelingseffect, zowel voor de stad als voor het gebouw”, zegt Denis Dujardin. “Zo zijn er voorbeelden waarbij je na de aanleg van een retentiedak de airco kan uitschakelen.” Nog voordelen van groendaken: het verhoogt de woningwaarde, het haalt schadelijke stoffen uit de buitenlucht, het verlengt de levensduur van een dak met gemiddeld twintig jaar en het werkt kostenbesparend door verlaging van onderhouds- en energiekosten. Met andere woorden: je wint de investering sowieso terug. De prijs voor een groendak gaan in grote lijnen van 45 tot 200 euro per vierkante meter. De stad kent een premie toe van 25 euro per vierkante meter, met een minimum van 6 vierkante meter groendak (150 euro) en een maximum van 500 euro. Maar er waren sinds begin 2017 tot nu amper 16 aanvragen. “We gaan meer sensibiliseren”, zegt Wout Maddens. “Mensen gaan hopelijk sneller de weg vinden, met het veranderende klimaat en de steeds extremere temperaturen.

Bomen

Inzetten op groendaken volstaat niet. Want er hebben tal van soorten groen een positief effect op het klimaat van een stad. Dat tonen metingen van de temperatuur netjes aan. Het was donderdagnamiddag 42 graden op de Grote Markt, nabij het Belfort. Maar vlakbij, onder de bomen aan horecazaak Tarterie, was het ‘maar’ 34 graden. “Het gaat over meer dan alleen maar zoveel mogelijk bomen planten”, zegt Dujardin. “Het gaat ook over een zorgvuldige plaatsing, zodat bomen oud én groot kunnen worden. En de aanplant moet doordacht zijn. Zo staan de bomen in de middenberm van de Lambrechtlaan (R36) in losse groepjes in plaats van in regelmatige rijen. Om het zogenaamde ‘canyon-effect’, waarbij fijn stof wordt opgehouden, te vermijden. En op de Drie Hofsteden zijn naast inheemse bomen ook ‘bijenbomen’ geplant. Met veel nectar. Goed voor de bijen, die een belangrijke schakel zijn voor de biodiversiteit.”

Wilde beplanting

Er is verder een premie van 25 euro voor tegeltuintjes in Kortrijk. Waar er in anderhalf jaar al 60 aanvragen voor waren. Ook tegeltuintjes helpen bij het zuiveren van lucht én het terugdringen van de temperatuur. En dan is er nog de verwildering, als bewuste strategie. Want er mag niet meer met herbiciden gewerkt worden. Een voorbeeld van ‘wilde’ beplanting is het ecologisch park op Weide. Mensen nemen dan al snel het woord onkruid in de mond. “De natuur krijgt zo net meer kans om zich te ontwikkelen, wat goed is voor de biodiversiteit”, zegt Denis Dujardin. “Vogels en insecten varen er wel bij. Er zijn nog keurig onderhouden perkjes of gazonnetjes, maar het groen ziet er stilaan toch vooral wilder uit. Wat ook het stedelijk hitte-eiland helpt afkoelen. Zo is bij stukken verwilderd gazon de bladmassa veel groter. Dat betekent meer absorptie van CO2. Maar ook meer koelingskracht. Je ziet dat fenomeen ook steeds meer in de ons omringende landen.”