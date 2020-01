42.321 euro opbrengst van metaalresten uit Kortrijkse crematies naar goede doelen: “Een recordbedrag” Peter Lanssens

28 januari 2020

17u35 5 Kortrijk Uitzicht op Hoog Kortrijk schenkt 47.211 euro aan goede doelen. Het betreft grotendeels de opbrengst uit de recyclage van restmetalen bij crematies in 2019. Dat is een recordbedrag. “Wat deels te maken heeft met de internationale beurswaarde voor edelmetalen, die vrij gunstig was”, zegt directeur Jan Sabbe. De goede doelen zijn Koester, Saying Goodbye en de Zelfmoordlijn 1813.

Bij elke crematie komt gemiddeld 400 gram metaalresten vrij. Die komen van prothesen en orthomedische implantaten en spijkers uit lijkkisten. Maar het gaat ook over edelmetalen, met bijvoorbeeld restanten van juwelen en gouden tanden. Die worden netjes uit de assen verwijderd, waarna een gespecialiseerd Nederlands bedrijf ze verder selecteert en recycleert. De restwaarde uit die recyclagemetalen gaat integraal naar goeie doelen. Ook andere crematoria in Vlaanderen doen dat zo. “De return uit metaalrecyclage bracht 42.321 euro op bij Uitzicht, in 2019”, zegt Jan Sabbe. “We verdelen het geld onder drie goeie doelen: het thuiszorgproject Koester van de vzw Kinderkankerfonds, de rouwkampen van de vzw Saying Goodbye en de preventieve hulpverlening van de Zeldmoordlijn 1813. Dat heeft de raad van bestuur van Psilon beslist. Dat is de intergemeentelijke vereniging die het crematorium Uitzicht beheert.”

Concert met Amenra

Uitzicht hield op 22 december tijdens De Warmste Week ook een exclusief akoestisch concert met post-metal collectief Amenra. Het concert bracht 4.890 euro op. Dat bedrag is in overleg met de bandleden van Amenra aan de vzw Ontrafel geschonken. Het begeleidings- en expertisecentrum Ontrafel begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen bij problemen omtrent emotionele gezondheid.