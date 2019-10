40 vacatures in winkels Ring Shopping: dinsdag jobmarkt Peter Lanssens

14 oktober 2019

07u16 16 Kortrijk Er zijn momenteel zo’n 40 vacatures in het Ring Shopping in Kortrijk. “De nood aan extra personeel is hoog”, zeggen shoppingmanager Brenda Lombary en marketingcoördinator Charlotte Tahon. Het management van het winkelcentrum geeft met het oog op een druk najaar de handelaars nu een duwtje in de rug door samen met de VDAB op dinsdag 15 oktober een jobmarkt te houden.

Deze winkels nemen deel met één of meerdere vacatures: Albert Heijn, Bel&Bo, Damart, Jbc, Jules, Mano, Ko-No Brasserie Paris, Kruidvat, Zeeman en Standaard Boekhandel. Ook bedrijven die diensten leveren voor het Ring Shopping nemen deel zoals bewakingsfirma Securitas en poetsfirma Jette Clean. De jobmarkt is dinsdag van 9 tot 12 uur, op het centrale plein in het Ring Shopping. Je solliciteert er rechtstreeks bij de aanwezige werkgevers.