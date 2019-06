40 maanden cel voor zigeuner die minderjarigen gsm’s liet stelen Alexander Haezebrouck

13u57 0 Kortrijk Een 46-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden waarvan 30 effectief omdat hij in januari vorig jaar verschillende keren minderjarige jongens gsm’s liet stelen in telecomwinkels in West-Vlaanderen. Ze trokken telkens zoveel mogelijk gsm’s van de toonbank af en liepen daarna weg naar zijn auto.

Het gaat om een 46-jarige Roemeen die in een zigeunerkamp in Duisburg in Duitsland woont. Hij kwam in januari dit jaar verschillende keren naar ons land en liet er minderjarige jongens gsm’s stelen. Op 30 januari kon hij worden aangehouden toen hij opnieuw op pad was met de minderjarige jongens in Kortrijk. Die jongens moesten naar de winkels gaan, rukten zoveel mogelijk gsm’s met hun beveiliging los van de toonbanken en zetten het op een lopen. Ze werden opgewacht door de man in zijn Volkswagen Golf met Duitse nummerplaat. Ze sloegen ook toe in de Lab9 in Brugge. De man zelf beweerde dat hij niet wist dat ze gingen stelen en dat hij dacht dat ze zich gingen prostitueren. Eén van de minderjarigen verklaarde dat de man wel degelijk goed wist wat de plannen waren. De rechter veroordeelde de man nu ook tot een strenge straf. Naast de celstraf moet hij ook een geldboete van 900 euro betalen. Aan Telenet moet de man 8.780,92 euro schadevergoeding betalen.