4.000 namaakartikelen in beslag genomen in winkel in centrum van de stad VHS

03 februari 2020

11u08 0 Kortrijk Handtassen, broeksriemen, gsm-accessoires en het leeuwendeel herenhemden. Dat troffen de politiezone Vlas en de Cel Namaak van de FOD Economie aan bij een inval in een handelszaak in het centrum van de stad. Alles bleek namaak. De uitbater was niet aan zijn proefstuk toe.

Het moet zijn dat er met namaakproducten flink wat geld te verdienen is. Want ondanks het feit dat hij zich eerder al schuldig maakte aan dergelijke zaken, schrok hij er niet voor terug om zijn activiteiten gewoon te hervatten. Dat was niet zo slim want door zijn verleden werd de man in het oog gehouden door de politie. Die keek dan ook niet verrast op, toen op 10 oktober een inspectie plaatsvond in samenwerking met de Cel Namaak van de FOD Economie. De winkel bulkte van de namaakproducten en werd verzegeld. Eind januari werden alle in beslag genomen goederen, in totaal 4.000 stuks, geïnventariseerd. De handelszaak is inmiddels weer vrijgegeven.