375 werknemers van Vandelanotte krijgen extra verlofdag: “Omdat stichter van bedrijf 100 jaar is” Peter Lanssens & Philippe Moerman

22 januari 2020

12u19 0 Kortrijk Stichter Roger Vandelanotte van het gelijknamig accountants- en auditkantoor blies afgelopen dinsdag 100 kaarsjes uit. Het familiebedrijf Vandelanotte viert die bijzondere verjaardag door alle 375 medewerkers op een extra, zelf te kiezen verlofdag te trakteren in 2020. Een hele mooie geste.

“Mijn grootvader kwam tot voor kort nog regelmatig eens langs op het hoofdkantoor in Kortrijk”, zegt CEO Nikolas Vandelanotte, kleinzoon van Roger. “Hij blijft hier dus zeker een gekend gezicht. We vinden het dan ook normaal om onze medewerkers zijn verjaardag mee te laten vieren. Door hen te trakteren op een extra verlofdag. Die ‘Rogerdag’, zoals de medewerkers het al noemen, mag heel het jaar op een dag naar keuze ingezet worden.”

Vaste waarde

Roger Vandelanotte gaf in 1948 zijn job als leerkracht op, om een eigen accountantskantoor te kunnen stichten. Een gewaagde zet, maar de carrièreswitch bleek al snel vruchtbaar te zijn. Want in die tijd begon de fiscus steeds meer voorwaarden aan bedrijven op te leggen. Omdat de bedrijven begonnen in te zien dat er belangrijke informatie uit hun boekhouding kon gehaald worden, groeide Vandelanotte al snel uit tot een vaste waarde in ons land. Het accountants- en auditkantoor wordt al vier generaties door een Vandelanotte geleid. “Het evolueerde enorm: van een klein kantoor op de benedenverdieping van het ouderlijk huis tot acht vestigingen in België en ook een in Frankrijk”, zegt Nikolas Vandelanotte. Er zijn naast het hoofdkantoor in Kortrijk vestigingen in Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Zele en Doornik en ook in Rijsel in Noord-Frankrijk.

Waaier van diensten

“Op het vlak van dienstverlening groeiden we van een zuiver accountancykantoor met focus op boekhouding en fiscaal advies uit naar een bedrijf met een brede waaier van diensten, zoals juridisch advies en HR- en subsidie-advies. Een deel van de klassieke accounting-activiteiten zal trouwens verdwijnen. Te wijten aan een technologische revolutie, zoals rond digitalisering en artificiële intelligentie (AI). De uitdaging is om die veranderingen op te vangen, door een verbreding van de dienstverlening”, besluit Nikolas Vandelanotte.