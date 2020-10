36-jarige man voor rechter na overvallen zwakbegaafde jongeman Alexander Haezebrouck

05 oktober 2020

16u30 1 Kortrijk Een 36-jarige man uit Kortrijk moest zich maandag op de rechtbank verantwoorden omdat hij een zwakbegaafde jongeman met geweld heeft overvallen aan het station van Kortrijk. Hij deed dat omdat het slachtoffer hem nog 20 euro terug moest geven. Het parket vraagt om de dader te interneren.

De beklaagde had zijn slachtoffer ooit 20 euro geleend. Beiden leerden elkaar kennen in de nachtopvang. Nadat hij die 20 euro niet snel terug zag, besloot de beklaagde zijn geld dan maar met geweld terug te nemen. Aan het station van Kortrijk overviel hij hem twee keer. De tweede keer slaagde hij er in om zijn portefeuille af te nemen. Hij graaide er 30 euro uit. “20 euro plus 10 euro intrest”, zei het openbaar ministerie. “Telkens ging dat gepaard met slagen en schoppen aan het slachtoffer.” Ook op 17 september vorig jaar deelde beklaagde slagen uit. Toen deelde zijn eigen moeder in de klappen. “Zij rende weg op straat maar hij ging haar achterna en nam haar in een wurggreep.” Na die feiten werd de man gedwongen opgenomen. Volgens de gerechtspsychiater verkeerde de beklaagde telkens in een geestesstoornis en is de kans op recidive erg groot. Het parket vraagt om de 36-jarige man te laten interneren. Vonnis op 2 november.