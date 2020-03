32 jongeren van jeugdbasket Kortrijk Spurs niet naar Boston en New York tijdens paasvakantie: “Meer dan een jaar voor gespaard” Peter Lanssens

14u35 52 Kortrijk Een reis tijdens de paasvakantie naar onder meer Boston en New York, voor 14- tot 16-jarigen die in het jeugdbasket van Kortrijk Spurs zitten, is geannuleerd, nu Trump een tijdelijk inreisverbod voor Europeanen invoert. “De 32 jongeren hebben er meer dan een jaar voor gespaard en leefden hier enorm naar toe”, zegt medebegeleider Tom Ghiesmans van de vzw Sports Ambassadors.

Onder meer op het programma: een week bij gastgezinnen met jongeren logeren op Cape Cod, wedstrijden spelen tegen lokale ploegen, uitstapjes maken naar Boston en New York, NBA-matchen bijwonen en The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Springfield bezoeken. Wat nu helaas niet kan, tijdens de paasvakantie. “De reis kost 1.500 euro per persoon. De werkelijke kost ligt een stuk hoger, maar die konden we drukken door activiteiten te organiseren. Zo kregen we op 1 maart tijdens een spaghettimiddag in het restaurant van de universiteit Kulak nog 475 mensen over de vloer”, vertelt Tom Ghiesmans. “Het is niet leuk, de jongeren keken uit naar hun 10 dagen ‘American way of life’. We informeren nu via de reisorganisatie Connections of onze reis omgeboekt kan worden. We krijgen veel hulp van Connections, de communicatie van hun kant is glashelder. Het zijn vrij draconische maatregelen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar ik begrijp het wel, want het virus zet veel druk op onze gezondheidszorg en de ziekenhuizen. Nu de maatregelen steeds duidelijker worden, zal het wellicht ook vlotter gaan om te herboeken.”