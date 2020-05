307.200 mondmaskers voor Zuid-West-Vlaanderen midden mei af: “Veilig, kwaliteitsvol en comfortabel” Peter Lanssens

08 mei 2020

11u38 62 Kortrijk De 307.200 mondmaskers voor inwoners van de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn midden mei af. Dat bevestigen de zaakvoerders van confectiebedrijven Celesta in Wevelgem en Verdolux in Harelbeke. “Het zijn kwaliteitsvolle en veilige mondmaskers, comfortabel om te dragen.” De betrokken inwoners hoeven zelf niets te betalen voor de mondmaskers. Ze worden gratis gebust.

Celesta in Wevelgem maakt 100.100 mondmaskers in polyester, bij Verdolux in Harelbeke leveren ze 207.100 mondmaskers in katoen. Ze kosten samen 546.290,80 euro, btw inbegrepen. Het zijn dus niet allemaal identieke mondmaskers voor onze regio, maar per gemeente krijg je wel dezelfde. De exemplaren in polyester en katoen zijn even veilig. Zo zijn ze ook allemaal behandeld met een antibacteriële bescherming.

Alle mondmaskers zijn herbruikbaar en wasbaar. Inwoners die in 2008 of vroeger geboren zijn, krijgen een mondmasker in Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevelgem, Menen, Wervik, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Ledegem en Wielsbeke.

De mondmaskers zijn van prima kwaliteit, ze behoren tot het betere segment op de markt. Ze laten bijna niets door, behouden ook na enkele wasbeurten hun antibacteriële kracht en zijn licht om te dragen. Zaakvoerder Rony Vandermeersch van Celesta

Antibacteriële kracht

“De mondmaskers zijn van prima kwaliteit, ze behoren tot het betere segment op de markt”, verzekert zaakvoerder Rony Vandermeersch van Celesta in de Nieuwstraat in Wevelgem. “Ze laten bijna niets door, behouden ook na enkele wasbeurten hun antibacteriële kracht en zijn licht om te dragen. Het is hier alle hens aan dek momenteel. Onze dertig personeelsleden werken zich uit de naad om de mondmaskers af te krijgen. We zullen ze in twee shiften leveren, begin en eind volgende week. Het is onze grootste levering mondmaskers ooit.”

Bij Verdolux in de Vaarnewijkstraat in Harelbeke laten ze de mondmaskers door een zusterfirma in Portugal maken. “Zo’n zestig personeelsleden zijn er daar volop mee bezig. Ook bij ons staan kwaliteit, veiligheid en comfort voorop”, verzekert zaakvoerder Patrick Verschaeve. “Pakjesdienst UPS zorgt er voor dat de mondmaskers daarna naar Verdolux zelf gebracht worden. Ook wij gaan er volgende week klaar mee zijn, in twee tot drie shiften. En ook voor Verdolux is het de grootste order mondmaskers ooit”, zegt Patrick Verschaeve, die benadrukt dat het voor beide confectiebedrijven onmogelijk was om begin mei al te leveren.

De gunning in het schepencollege van Kortrijk, de stad Kortrijk doet dienst als een soort aankoopcentrale, gebeurde op 24 april. “Om dan een week later al alles af te krijgen, dat gaat niet, dat was een ‘mission impossible’”, zegt Patrick Verschaeve. “Maar midden mei wordt wél gehaald.”

Veertien offertes

Eens de mondmaskers af zijn, gaan ze naar Kortrijk Xpo. Van waaruit ze verder worden verdeeld. Hulpverleningszone Fluvia verzorgt de logistiek. De mondmaskers worden per adres in een enveloppe geleverd, waarin ook telkens een brief met duidelijke instructies zal zitten. Over hoe je een mondmasker correct gebruikt en wast. Alle betrokken steden en gemeenten worden gelijk bedeeld, vanaf midden mei. Niemand krijgt voorrang.

De ‘operatie mondmaskers’ in onze regio is een samenwerking tussen vijftien steden en gemeenten, de provincie, de intercommunale Leiedal, Fluvia en welzijnsintercommunale W13. De mondmaskers kosten de lokale besturen tussen 1,45 euro en 1,94 euro per stuk. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen draagt 1 euro per stuk bij.

De stad Kortrijk koos confectiebedrijven Celesta en Verdolux uit veertien offertes. Na de nodige kwaliteitstesten, uitgevoerd door de aankoopdienst van Kortrijk en Fluvia. En op basis van insteken van betrokken burgemeesters, die vooral op zoek gingen naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding.