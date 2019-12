300 motards begeleiden SX-frontvrouw naar Warmste Week: “Het was redelijk geschift” Peter Lanssens

24 december 2019

10u56 8 Kortrijk Wat een eerbetoon voor Stefanie Callebaut op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. De SX-frontvrouw reed in een kleine twee weken 5.500 kilometer naar de Italiaanse laars en terug. Ze werd de laatste kilometers door ruim 300 motards begeleid.

Stefanie Callebaut liet zich sponsoren voor haar loodzware tocht, om een kind met een geamputeerd been gelukkig te maken met een dure sportprothese en ook de vzw To Walk Again te steunen. Haar stunt brengt bijna 14.000 euro op. “Het was heel heftig, ik ben blij dat ik thuis ben”, vertelt Stefanie Callebaut. “Bedankt ook aan de 300 motards om me hier zo te ontvangen, het was redelijk geschift”, aldus Stefanie Callebaut. Ook Mathis Vermoortele (9) uit Sint-Juliaan bij Langemark, de jongen heeft een sportprothese en inspireerde Stefanie Callebaut voor haar onderneming, was er bij op het podium van de openlucht radiostudio van De Warmste Week.