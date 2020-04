300.000 inwoners krijgen gratis mondmasker in onze regio Peter Lanssens

22 april 2020

19u34 0 Kortrijk De kogel is door de kerk. Wie minimum 12 jaar is, krijgt begin mei een gratis mondmasker in de bus. Herbruikbaar en wasbaar. Het gaat over zo’n 300.000 mondmaskers, te verspreiden in de hele regio. “We doen niet mee aan een opbod tussen steden en gemeenten en slaan de handen in elkaar”, gaf burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) maandagavond al de voorzet op de digitale gemeenteraad in Kortrijk. Of hoe alle burgemeesters in onze regio snel tot een knap staaltje van samenwerking kwamen, midden de coronacrisis.

De inwoners van de volgende vijftien steden en gemeenten krijgen een gratis mondmasker: Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevelgem, Menen, Wervik, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Ledegem en Wielsbeke. Wie jonger is dan 12 jaar, krijgt er geen. Omdat het coronavirus kinderen amper treft. Het is dus minder efficiënt en niet aan te raden bij kinderen. Daar zijn de virologen het over eens.

Kortrijk leidt de hele operatie. De stad doet dienst als een soort aankoopcentrale en regelt grotendeels de praktische kant. Dertig producenten tonen interesse om de mondmaskers te leveren, waarvan de aankoopprijs varieert van goed 1 euro tot zo’n 4 euro. Naast de prijs zullen ook de kwaliteit en de snelheid van leveren cruciaal zijn, om te bepalen met welke producent(en) er een deal wordt gesloten. De mondmaskers zullen in Kortrijk Xpo verzameld worden. Die logistieke kant wordt door de hulpverleningszone Fluvia geregeld.

Enveloppen

Er wordt verder bekeken om met medewerkers van sociale economie de mondmaskers allemaal netjes in enveloppen te stoppen. Een omvangrijk werk, want het aantal te leveren mondmaskers zal uiteraard variëren, per adres. Het bussen van de mondmaskers zal wellicht door de brandweer en vrijwilligers gebeuren. De doorbraak kwam er op de conferentie van burgemeesters in onze regio, in samenspraak met de intercommunale Leiedal, de hulpverleningszone Fluvia en de intercommunale voor welzijnsbeleid W13.