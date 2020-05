300.000 gratis mondmaskers ten vroegste midden mei gebust in regio Zuid-West-Vlaanderen Peter Lanssens

01 mei 2020

17u27 33 Kortrijk De 300.000 gratis mondmaskers voor wie minimum 12 jaar is worden in onze regio niet begin mei, maar ten vroegste midden mei geleverd. Ze kosten minimum 420.000 euro. Celesta uit Wevelgem en Verdolux uit Harelbeke leveren. Wie vanaf maandag 4 mei het openbaar vervoer moet gebruiken en ook geen mondmasker via zijn of haar werkgever krijgt, moet dus zelf een oplossing zoeken.

Inwoners in 2008 of vroeger geboren krijgen in onze regio in volgende steden en gemeenten een gratis mondmasker: Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevelgem, Menen, Wervik, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Ledegem en Wielsbeke. Ze moeten wel geduld hebben. “De initiatiefnemers hopen de mondmaskers zo snel mogelijk te kunnen laten bussen, liefst midden mei”, laat Jeroen Vanthournout van de intercommunale Leiedal weten. “Die timing is onder duidelijk voorbehoud. Want de leveranciers zijn van de nodige grondstoffen afhankelijk, om de grote hoeveelheid mondmaskers te kunnen produceren.”

Instructies

De stad Kortrijk trad als aankoopcentrale op, stuurde de prijsvraag uit en volgde de kwaliteitscontrole op. De mondmaskers kosten lokale besturen ongeveer 1,40 euro per stuk, exclusief BTW. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen draagt 1 euro per mondmasker bij. De hulpverleningszone Fluvia verzorgt de logistiek.

“Lokale besturen brengen in afwachting van de levering ondertussen in kaart hoeveel mondmaskers er per adres nodig zijn”, zegt Jeroen Vanthournout. “In elke enveloppe met mondmasker(s) zal ook telkens een brief moeten zitten. Met duidelijke instructies over hoe je een mondmasker correct gebruikt en wast.”

Inschatten

Dat kinderen geboren na 2008 geen gratis mondmasker krijgen, is ingegeven door experts. “Zij geven aan dat kinderen minder risico lopen”, vertelt Jeroen Vanthournout. “Het is heel belangrijk dat mondmaskers correct gebruikt worden. Want experten willen absoluut vermijden dat ze een vals gevoel van veiligheid geven. Ze gaan er daarom ook van uit dat kinderen minstens 12 jaar moeten zijn om dat correct gebruik te kunnen inschatten.”

De ‘operatie mondmaskers’ in onze regio is een samenwerking tussen vijftien steden en gemeenten, provincie, Leiedal, Fluvia en de welzijnsintercommunale W13. Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de mensen in je omgeving. Het is niet omdat je een mondmasker draagt, dat je zelf volledig beschermd bent. Maar als iedereen op het juiste moment en op de juiste manier een mondmasker draagt, beschermen we wel elkaar. Daarnaast blijft het belangrijk om vaak je handen te wassen en altijd voldoende afstand te bewaren.