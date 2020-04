Exclusief voor abonnees 30 verpleegkundigen uit AZ Groeninge helpen in 7 rusthuizen: “Bij elk overlijden lopen de emoties hoog op.”

Peter Lanssens

15 april 2020

17u34 3 Kortrijk Het ziekenhuis AZ Groeninge stuurt al dertig verpleegkundigen naar zeven door Covid-19 getroffen woonzorgcentra. Om er ondersteuning te bieden. “De verpleegkundigen doen dat vrijwillig. Het enthousiasme is heel groot. Onze expertise wordt gewaardeerd in de woonzorgcentra. Waar de emoties hoog oplopen, telkens er een bewoner sterft”, zegt coördinator Dave Allegaert.

Er werken al teams van AZ Groeninge in woonzorgcentra De Ruyschaert in Marke en De Pottelberg in Kortrijk, Heilige Familie in Deerlijk en Kuurne, De Vlinder en De Ceder aan de Leie in Harelbeke en Aksent in Lendelede. De taferelen zijn er vaak aangrijpend. “Zo zag ik in een rusthuis hoe een cafetaria vol meubels staat. Omdat die ruimte nu gebruikt wordt om meubels van overleden bewoners tijdelijk te stockeren. Dan word je meteen met de neus op de feiten gedrukt”, zegt Dave Allegaert (44) uit Beveren-Leie. De manager kwaliteit en innovatie in AZ Groeninge verbindt als tussenpersoon het ziekenhuis met de woonzorgcentra.

Een cafetaria in een rusthuis staat nu vol meubels. Het zijn meubels van overleden bewoners. Dan word je meteen met de neus op de feiten gedrukt. Dave Allegaert

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen