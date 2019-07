30 maanden cel voor 18-jarige inbreker die twee politiewagens ramt tijdens achtervolging LSI

Bron: LSI 0 Kortrijk Een amper 18-jarige jongeman is maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden. Op 15 december 2018 ramde Antonio Jovanovic twee politievoertuigen tijdens een achtervolging op de E17.

Na een inbraakpoging in Kortrijk zette de politie de achtervolging in op de groene Volkswagen Polo van Antonio Jovanovic en een minderjarige dader. Jovanovic bleek niet van plan om te stoppen, reed door twee rode verkeerslichten en probeerde via de E17 in Frankrijk te geraken. Dat was buiten de politie gerekend. De agenten moesten wel al hun rijkunsten bovenhalen om Jovanovic uiteindelijk tot stilstand te brengen. Twee keer ramde hij opzettelijk een politievoertuig. Uiteindelijk kon het duo toch gevat worden.

Antonio Jovanovic, die in Italië is geboren maar al veroordelingen opliep in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, vloog in de cel en verblijft daar op vandaag nog altijd. De minderjarige inzittende vloog naar de gesloten instelling in Everberg.

“Ik wou niet naar de gevangenis, had geen rijbewijs en wilde mijn auto niet kwijtspelen. Maar ik besef dat ik fout was”, verontschuldigde Jovanovic zich voor de rechter. “Je deinsde er niet voor terug om op klaarlichte dag in verschillende woningen in te breken”, aldus de rechter in het vonnis. “Bij de achtervolging schuwde je geen geweld. Je bracht je eigen leven, dat van een minderjarige, agenten en passanten in gevaar.” De Volkswagen Polo is verbeurd verklaard.