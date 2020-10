3 maanden cel met uitstel voor vader (49) die agent sloeg die zoon wilden intercepteren Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

20u18 0 Kortrijk Een 49-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel omdat hij op 20 april een agent een vuistslag verkocht toen ze zijn zoon wilden intercepteren voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Ook een andere agent raakte gewond.

Op 20 april zag een politiepatrouille hoe drie jongemannen samen in één auto zaten toen ons land in volledige lockdown was. De agenten wilden de jongemannen intercepteren omdat ze een niet essentiële verplaatsing aan het doen waren en hun bubbel niet respecteerden. De jongeren zetten het op een vluchten en gingen er tenslotte ook te voet vandoor. De agenten gingen aanbellen bij de vader, maar die zei dat zijn zoon niet thuis was. Net op dat moment kwam de zoon aangewandeld. Toen de agenten hem wilden intercepteren verzette hij zich en werd hij agressief. “Zijn vader kwam uiteindelijk tussenbeide”, zei het openbaar ministerie tijdens het proces. “Op een gegeven moment haalde hij uit naar een agent. Die kon de vuistslag enigszins ontwijken maar werd wel geraakt aan zijn kin. Daarna moesten de agenten versterking oproepen om de man te kunnen overmeesteren die in het wilde weg bleef rondslaan en ook nog een andere agent verwondde.” Bij zijn ondervraging ontkende hij te hebben geslagen, hij zou enkel geroepen hebben en het was de politie die hem mishandelde. Tegen de rechter gaf hij wel toe dat hij had geslagen. Naast de celstraf moet de man ook een geldboete van 400 euro betalen waarvan 200 euro effectief.