3.000 feestvierders zetten nieuw jaar in op Cheers in Xpo Joyce Mesdag

01 januari 2020

12u15 0 Kortrijk Drieduizend feestvierders hebben in Kortrijk Xpo het nieuwe jaar ingezet op het evenement Cheers.

Het was al zes jaar geleden dat daar nog eens een massafuif werd georganiseerd op oudejaarsavond. “Helemaal uitverkocht was het niet, maar het was net ideaal om het nog comfortabel te houden voor de bezoekers”, zegt Dieter De Clercq. “We zijn tevreden over vanavond.”

De organisatoren hadden voor een tropisch sfeertje gezorgd, onder andere met bamboe en palmbomen. Onder andere Jodi Herssens uit Stasegem, Daan Goven uit Ieper, Kevin Cosaert en Charissa Vervaecke uit Kuurne kwamen er aftellen. “Super dat er nog eens een groot evenement is met oudejaar, het is toch altijd wel wat zoeken naar iets leuks om die avond te doen.”