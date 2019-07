3.000 burgers mengen zich in debat over voltooiing R8: na zomer volgt nieuwe inspraakronde Peter Lanssens

22 juli 2019

17u07 0 Kortrijk De Vlaamse regering keurde vorige week de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan K-R8 goed. Nu raakt bekend dat liefst 3.000 burgers zich vooraf in het debat over de afwerking van de ring rond Kortrijk (R8) mengden. Een mooi cijfer, dankzij het organiseren van infomarkten, een online enquête en verkennende onderzoeken. Er volgt straks een nieuwe inspraakronde.

De Vlaamse overheid wil met de provincie West-Vlaanderen, de intercommunale Leiedal en de lokale besturen de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid (verkeerswisselaar het Ei) en Kortrijk-Oost (aan het bedrijvenpark Evolis) op de autosnelweg E17 verbeteren. Met inbegrip van het eventueel voltooien van de ring rond Kortrijk (R8). Door de ringweg tussen beide verkeerscomplexen op een aparte rijstrook in te bedden op de E17. Waarbij de impact op de leefbaarheid van de omgeving mee bekeken wordt. Je kan de startnota vanaf 17 september raadplegen in de gemeentehuizen van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik, Wielsbeke en Anzegem.

Verdere aanpak

Mensen krijgen de kans om extra opmerkingen of suggesties mee te geven. Zoals op nieuwe inspraakmomenten op maandag 14 oktober in het Gemeentepunt in Zwevegem en op dinsdag 15 oktober in OC Lange Munte in Kortrijk, telkens tussen 18.30 en 22.30 uur. De Vlaamse regering neemt op basis van die publieke raadplegingen beslissingen over de verdere aanpak de komende jaren. Meer details over hoe je het project blijft volgen en hoe je nog op andere manieren kan reageren op de aanpak staan op www.K-R8.be of op de Facebookpagina K-R8.