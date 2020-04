280 huisartsen krijgen faceshield dankzij Guldensporencollege Engineering in Kortrijk Peter Lanssens

26 april 2020

08u53 49 Kortrijk De 280 huisartsen van de kring Zuid-West-Vlaanderen krijgen binnenkort allemaal een faceshield. Met dank aan het Guldensporencollege Engineering (het vroegere VTI) in Kortrijk, dat de faceshields produceert. Ze worden eerstdaags geleverd aan de huisartsen.

Huisartsen gaan op huisbezoek en worden ook gevraagd in woonzorgcentra, wat niet evident is in coronatijden. Omdat je op voorhand niet weet of een patiënt al dan niet besmet is met Covid-19. Voor patiënten die niet besmet zijn met Covid-19 is het belangrijk om niet besmet te worden door de huisarts. En voor de huisarts is het belangrijk om niet besmet te worden door een patiënt die positief is getest op Covid-19. Het is dan ook van groot belang om zeker ook de huisartsen goed te beschermen, niet enkel met een mondmasker.

Gezien een faceshield eenvoudig en lokaal gefabriceerd kan worden, is het als persoonlijk beschermingsmiddel gemakkelijker en vooral sneller te voorzien dan professionele FFP2-mondmaskers. De shields kunnen na een grondige reiniging telkens weer gebruikt worden. Ze worden geleverd in overleg met de sociale intercommunale voor welzijnsbeleid W13. Er is ook nog ander ontsmettend materiaal zoals schorten en ontsmettende handgels.

Het gaat over 280 huisartsen in Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Deerlijk, Zwevegem, Wevelgem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke, Waregem, Menen en Wortegem.