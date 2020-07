28 recente coronabesmettingen in Groot-Kortrijk, stijging zet zich licht door Peter Lanssens

27 juli 2020

20u36 9 Kortrijk Er waren 28 recente coronabesmettingen in Groot-Kortrijk, in de week van maandag 20 tot en met zondag 26 juli. De stijging zet zich vrij licht door. Zo was er in de periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli nog sprake van 22 positieve testen. “Het gaat gelukkig wel niet om een exponentiële groei”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13.

De nieuwe cijfers zijn door zeven laboratoria in de regio doorgespeeld en zijn enkele dagen recenter dan die van Sciensano. Er kwamen afgelopen weekend weer zes besmettingen bij. “Het ging op zaterdag over drie besmettingen in Kortrijk en op zondag over twee besmettingen in Kortrijk en een besmetting in de zone Bissegem-Heule”, zegt De Coene. Kortrijk blijft zo boven de alarmdrempel van twintig besmettingen zitten, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Kortrijk zijn er dat nu 36 op 100.000. De Covid afdeling in AZ Groeninge telde zondag twaalf patiënten. Twee personen liggen op intensieve zorgen.