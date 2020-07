25 coronabesmettingen volgens nieuwste weekcijfers in Groot-Kortrijk, ziekenhuis AZ Groeninge roept op om alle regels te volgen Peter Lanssens

29 juli 2020

16u35 0 Kortrijk Het aantal coronabesmettingen fluctueert in Groot-Kortrijk. Er waren 25 vastgestelde coronabesmettingen in Groot-Kortrijk, volgens de nieuwste weekcijfers van woensdag 22 tot en met dinsdag 28 juli. Dat is een stijging met drie. Het ziekenhuis AZ Groeninge roept ondertussen in een video op om alle regels te (blijven) volgen.

Er waren op dinsdag 28 juli drie nieuwe positieve testresultaten in Groot-Kortrijk. In de stad zelf, niet in de deelgemeenten. Een week daarvoor, op dinsdag 21 juli, was er geen enkel positief resultaat, waardoor ook het nieuwste weekresultaat weer met drie stijgt. Bij de vorige weekresultaten waren er in totaal 22, 28 en 22 bevestigde besmettingen. Nu zitten we dus aan 25. De cijfers, enkele dagen recenter dan die van Sciensano, worden door negen labo’s in de regio doorgespeeld, zoals aan de welzijnsintercommunale W13.



Het schommelt, wat betekent dat het virus nog lang niet weg is in Groot-Kortrijk. Het ziekenhuis AZ Groeninge roept daarom in een nieuwe video op om alle regels te blijven volgen. We herhalen nog maar eens de basisregels. Blijf thuis als je ziek bent. Draag een mondmasker waar het verplicht is en op alle openbare plaatsen. Was vaak je handen met water en zeep. Hou minstens anderhalve meter afstand. Beperk je fysieke sociale contacten.