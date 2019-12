Exclusief voor abonnees 24 uurstattoomarathon steunt vzw Viktor, die autistische Kevin begeleidde: “Eerst jaren gepest, nu onze beste en populairste artiest” Peter Lanssens

02 december 2019

11u33 0 Kortrijk Cindy Frey Tattoo Studio houdt een tattoomarathon van 24 uur voor Viktor. Dat is een thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme. De actie steekt ook de autistische Kevin Hemeryck een hart onder de riem. De Roeselarenaar raakte door het secundair dankzij de vzw Viktor en bloeit nu helemaal open. “Hij is onze beste en populairste tattoo-artiest”, zegt Cindy Frey. “Wees wat liever voor elkaar. Waardeer elkaar”, zegt Kevin, die jarenlang werd gepest.

Emoties, gevoelens en belevingen komen dubbel zo hard binnen bij Kevin Hemeryck (33). Hij observeert en ontmantelt als autist alles tot in de details. Een hapklaar brokje voor pestkoppen, zo ervoer hij zelf. Het pesten begon toen hij kleuter was. Het werd er met ouder worden niet beter op. “Me met mijn hoofd tegen de grond smakken tot mijn tanden braken, de mouwen van mijn jas knippen, me in een afvalcontainer gooien en op het deksel gaan zitten zodat ik er niet meer uit kon: ik heb het allemaal meegemaakt”, zegt hij. “De leerkrachten wisten van niets omdat ik er nooit tegen inging. Ik dacht dat het alleen maar erger zou worden als ik er iets over zou zeggen. De pesters hadden dus vrij spel. Zo werden ze nooit gestraft voor hun daden.”

