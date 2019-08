24 maanden effectief voor man die samen met stiefbroer drugsboer in coma sloeg Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

15u16 0 Kortrijk Luc V., beter bekend als de ‘drugsboer van Zwevegem’ werd enkele maanden geleden door twee drugsverslaafde stiefbroers in coma geslagen op zijn appartement in Kortrijk. Eén van hen is ondertussen geïnterneerd, de andere stiefbroer is nu veroordeeld tot 38 maanden celstraf waarvan 24 effectief.

Stiefbroers Mike T. en Dempsey D. trokken op 9 maart vorig jaar naar het appartementsgebouw waar slachtoffer Luc V. woont in de Veldstraat in Kortrijk. Toen ze binnen drongen in het appartement van Luc V. was het slachtoffer aan het ‘chinezen’, dat is het inhaleren van damp die ontstaat door het opwarmen van drugs. Daar kwam het tot een hevige discussie over drugs tussen de drie mannen. Drugsboer Luc V. werd zodanig hard aangepakt dat de stiefbroers hem in een comateuze toestand sloegen. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar vocht de voormalige landbouwer wekenlang voor zijn leven. De man kampte sowieso al met zware gezondheidsproblemen door zijn drugsverslaving en had onder meer last van een longontsteking. “Ook dat zal er mee voor gezorgd hebben dat de toestand van het slachtoffer door de slagen erg kritiek was”, zei het parket. Mike T. werd na de feiten geïnterneerd, zijn stiefbroer Dempsey D. vloog voor de zoveelste keer achter de tralies, het parket vervolgde hem voor poging moord en vroeg maar liefst drie jaar cel voor de man. De rechter heeft die kwalificatie nu aangepast naar opzettelijke slagen en verwondingen met een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden.

“Eerst niet de bedoeling om bij Luc langs te gaan”

Het was volgens Dempsey D. eigenlijk eerst niet de bedoeling om bij de drugsboer langs te gaan. “Ik had ook nog in dat appartementsgebouw gewoond”, vertelde Demspey D. tegen de rechter. “Nadat ik was vrijgekomen bleek het appartement al doorverhuurd te zijn geweest aan iemand anders. Ik wou gewoon mijn spullen die daar nog lagen gaan ophalen met mijn stiefbroer. Eens ter plaatse bleek niets van mijn spullen nog in dat appartement te liggen. Ik heb de nieuwe bewoner enkele rake klappen gegeven, dat is waar. Omdat Luc eerder al spullen had gestolen van mij, zijn we daarna bij hem gaan aankloppen. Toen ik effectief mijn sleutels zag liggen bij hem zijn onze stoppen doorgeslagen. Eerst heb ik Luc enkele ferme slagen en stampen gegeven. Daarna ging mijn stiefbroer volledig over de rooie.” Mike T. sloeg en stampte als een gek op het hoofd van het slachtoffer. Hij haalde ook een mes uit om te steken. “Toen ik dat zag heb ik hem op het nippertje kunnen tegenhouden”, vertelt Dempsey. Ik heb het mes nadien afgepakt van mijn stiefbroer omdat ik weet tot wat hij in staat is. Toen we vertrokken uit het appartement dacht ik eigenlijk dat we Luc gedood hadden. Ik ben thuis bij mijn moeder beginnen panikeren en heb alles verteld en heb ook Mike enkele klappen verkocht om wat hij had gedaan.” Dempsey D. is nu veroordeeld tot 38 maanden cel waarvan een deel met uitstel. Hij moet zich wel aan strikte voorwaarden houden zoals zich volledig onthouden van drugs en alcohol, zich laten begeleiden voor zijn impulsief en agressief gedrag en actief naar werk zoeken.