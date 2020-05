230 vrijwilligers hebben dit weekend herbruikbare mondmaskers in de bus gestoken Joyce Mesdag

16 mei 2020

15u18 19 Kortrijk Zo’n 230 vrijwilligers bussen dit weekend 67.000 kwalitatieve, herbruikbare en wasbare mondmaskers in Kortrijk en deelgemeenten.

Geoffrey Cullot is een van de vrijwilligers die zaterdag de mondmaskers hielp bedelen. “Het waren in het totaal zo'n 300 enveloppes”, zegt Geoffrey. “Normaal ben ik vrijwilliger in de wijkcentra Overleie en Zonnewijzer, maar die zijn gesloten. In plaats van thuis te zitten, kan ik even goed een handje helpen. En het is mooi weer, dus het is nog leuk ook.”

De exemplaren in polyester en katoen zijn veilig. Je hoeft er geen filter in te plaatsen. De mondmaskers filteren met hun dikte van ruim 300 gram per vierkante meter zelf voldoende.

De bedeling in Kortrijk loopt gelijktijdig met die in de veertien andere steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Het gaat in totaal over 307.200 mondmaskers. Celesta in Wevelgem maakte 100.100 mondmaskers in polyester, Verdolux in Harelbeke leverde 207.100 mondmaskers in katoen. Ze kostten samen 546.290,80 euro.