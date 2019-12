23 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Kortrijk! Redactie

31 december 2019

14u41 0 Kortrijk Het Laatste Nieuws blijft de nummer één in regionieuws. Daar hebben de lezers uit Kortrijk een groot aandeel in. De artikels over Kortrijk zijn online 23 miljoen keer gelezen in 2019, tijdens het eerste volledige ‘online first’ jaar van Het Laatste Nieuws blijft de nummer één in regionieuws. Daar hebben de lezers uit Kortrijk een groot aandeel in. De artikels over Kortrijk zijn online 23 miljoen keer gelezen in 2019, tijdens het eerste volledige ‘online first’ jaar van hln.be/in-de-buurt/kortrijk . Kortrijk eindigt 2019 zo heel knap derde, na Antwerpen en Gent. West-Vlaanderen doet het trouwens over de hele lijn uitstekend, met in de top tien ook sterkhouders Brugge, Oostende en Roeselare.

Het meest gelezen artikel ging over de brandende glijbanen van het zwembad Lago Weide op het Mandelaplein. Gelukkig niet de meest dramatische, maar wel de vreemdste brand ooit in Kortrijk. De nummer twee gaat ook over een aangebrand onderwerp: de op heterdaad betrapte porno-acteurs op het festival Kamping Kitsch op Hoog Kortrijk. De nummer drie: het verhaal over de vechtende koopjesjagers in de Aldi in de Gentsesteenweg.

Bijna naakt voor gratis tattoo

De top van de meest gelezen artikels omvat verder opmerkelijke verhalen zoals de vrouw die bijna naakt ging voor een gratis tattoo bij Tattoo Mike op de Vlasmarkt, de Paasfoor die in rouw was na het overlijden van boegbeeld Denis Delforge, het eerbetoon aan wijlen Christophe Lambrecht van Studio Brussel door zijn zoontje van 5 jaar op De Warmste Week, de Kortrijkse zonnetoren (K-Tower) die buurtbewoners soms verblindt, prins Laurent die de Legotheek in de Deelfabriek in de wijk Venning opende en nog veel veel meer.

2020

We wensen al onze lezers een prima start van 2020 toe. We beloven u dat we ook volgend jaar alles gaan geven om u het béste Kortrijkse nieuws te presenteren.